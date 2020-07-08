Медкомплекс в "Екатеринбург Экспо" начнет работать с зараженными коронавирусом 10 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Мобильный медицинский комплекс, в котором установлено 50 коек на базе выставочного центра "Екатеринбург Экспо", начнет работать с зараженными коронавирусом пациентами с 10 июля. Об этом сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Для размещения больных с коронавирусом в Екатеринбурге с 10 июля начнет работать медицинский мобильный комплекс, который сейчас установлен в выставочном центре "Екатеринбург Экспо". Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в госпитале смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Работа центра поможет разгрузить больницы, "которые сейчас работают в напряженном режиме".

Внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Готова к работе телемедицинская установка для проведения консультаций с ведущими специалистами.

"Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. <…> После окончания пандемии мобильный комплекс будет перевезен на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь на случай чрезвычайной ситуации", - отмечает в своем сообщении губернатор.