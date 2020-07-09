Площадь лесных пожаров в Югре достигла 185 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Два лесных пожара действуют в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 135 га, еще два локализованы на площади 50,5 га. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального главного управления МЧС.

"В течение суток зарегистрировано 11 природных пожаров: действует два на площади 135 га. Локализовано два на площади 50,5 га", - сказано в сообщении. По данным МЧС, еще семь пожаров ликвидированы на площади 173,17 га. Все 11 пожаров - низовые, причиной 10 из них стала гроза, одного - действия местного населения.

8 июля департамент недропользования и природных ресурсов Югры сообщал, что в регионе действуют четыре лесных пожара на площади 72,1 га, два из них локализованы на площади 44 га. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 137 лесных пожаров общей площадью 3 тыс. 712 га. В 2019 году на 9 июля в лесах региона произошел 71 пожар площадью 1 тыс. 513 га.

В муниципалитетах региона из-за жары введен особый противопожарный режим. По данным регионального гидрометцентра, в Югре температура воздуха днем поднимается до плюс 33 градусов и выше.