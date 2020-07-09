Более 390 свердловских медиков заразились коронавирусом с начала пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Более 390 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди медработников при выполнении им служебных обязанностей зарегистрировано в Свердловской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба департамента внутренней политики аппарата полпредства по итогам встречи полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова руководителем территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксаной Федосеевой.

"К настоящему времени, по данным регионального Фонда социального страхования, в Свердловской области подтверждено более 390 случаев заболевания коронавирусом среди медиков при исполнении ими служебных обязанностей. На подтверждении находятся еще 100 случаев", - говорится в сообщении.

Подпред выразил благодарность медикам и подчеркнул, что все без исключения медицинские работники проявили высочайший профессионализм, ответственность, мужество в период пандемии. "Многие медики рисковали своими жизнями, сами переболели, есть, к сожалению, погибшие. Хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким", - приводятся в сообщении его слова.

Цуканов напомнил, что недавно указом президента России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которые вручают работникам здравоохранения. "Те, кто находился на передовой в борьбе с коронавирусом, должны быть отмечены, в том числе и государственными наградами. Региональные власти должны представить наиболее достойных. Хотя, по большому счету, достойны все", - сказал он, подчеркнув, что региональным властям следует проявить активность в этом направлении, и пообещал поддержать представление медиков к наградам.

По данным оперштаба региона на 9 июня, всего в Свердловской области зарегистрировано 15 068 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 9 243 пациента, 144 человека умерли.