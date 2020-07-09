Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута. Причиной его попадания в реку могли стать обильные осадки, сообщили в четверг ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации города.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.

"Действительно, в реке Сайма обнаружен отработанный мазут. Слив, предположительно, произошел из коллектора на улице Университетской. По предположению специалистов, [в реку попали] около 200 литров, общая площадь загрязнения до 250 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по мнению специалистов, мазут мог попасть в реку из-за обильных осадков, которые выпали в городе в последние дни. "В Сургуте в последние дни были обильные осадки, из-за которых, предположительно, большим потоком воды в ливневку и был смыт отработанный мазут. Как говорят специалисты, вылив залповый. Еще несколько часов назад на видео не было видно ничего, сейчас видно загрязнение", - сообщил он.

Собеседник добавил, что спасатели приступили к ликвидации загрязнения - выставляют боны, устанавливают насосы и начинают откачивать мазут.