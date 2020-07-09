Прокуратура начала проверку после разлива мазута на бывшем заводе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Тавдинская городская прокуратура организовала проверку после сообщений о появлении мазутного озера на территории бывшего гидролизного завода в Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором виден разлив мазута, длина пятна составляет около 100 метров.

"Поступила сегодня информация о несанкционированном размещении отходов нефтепродуктов на территории бывшего гидролизного завода. Тавдинская городская прокуратура организовала проверку", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что прокуратура уже проводила проверку в городе Тавде по аналогичной ситуации. В 2019 году в прокуратуру поступили сообщения о мазутных озерах на территории бывшего лесозавода. По решению суда администрация должна ликвидировать разливы до 1 сентября 2021 года, прокуратура контролирует исполнение решения суда, отметили в пресс-службе.