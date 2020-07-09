{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд 20 июля рассмотрит дело лишенного сана отца Сергия о возбуждении ненависти

Административное дело ранее возбудили после экспертизы Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области и проверки прокуратуры
Отец Сергий Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Отец Сергий
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд рассмотрит 20 июля административное дело в отношении лишенного церковным судом Екатеринбургской епархии сана бывшего схиигумена Сергия (Романова) по обвинению в возбуждении ненависти или вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла в проповедях Сергия признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру.

"Прокуратурой проведена проверка о соблюдении федерального законодательства в сфере общественной безопасности, общественного порядка, по результатам которой было решено возбудить дело по ст. 20.3.1 КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды". Материалы направлены на рассмотрение", - сказала собеседница агентства. Представитель Сергия адвокат Светлана Герасимова заявила о намерении обжаловать решение. В пресс-службе суда уточнили, что рассмотрение состоится 20 июля в 16:00 (14:00 мск).

7 июля мировая судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия (Романова) виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности") и назначила ему штраф в размере 90 тыс. рублей.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор направлен на утверждение патриарху. 

В новость были внесены изменения (15:15 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСвердловская область
Театральный вуз на Урале будет готовить актеров кино при участии режиссера Федорченко
Алексей Федорченко отметил, что пока образовательная программа строится на фильмах, которые будет делать кинокомпания "29 февраля", продюсером которой он является
Читать полностью