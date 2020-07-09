Суд 20 июля рассмотрит дело лишенного сана отца Сергия о возбуждении ненависти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд рассмотрит 20 июля административное дело в отношении лишенного церковным судом Екатеринбургской епархии сана бывшего схиигумена Сергия (Романова) по обвинению в возбуждении ненависти или вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла в проповедях Сергия признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру.

"Прокуратурой проведена проверка о соблюдении федерального законодательства в сфере общественной безопасности, общественного порядка, по результатам которой было решено возбудить дело по ст. 20.3.1 КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды". Материалы направлены на рассмотрение", - сказала собеседница агентства. Представитель Сергия адвокат Светлана Герасимова заявила о намерении обжаловать решение. В пресс-службе суда уточнили, что рассмотрение состоится 20 июля в 16:00 (14:00 мск).

7 июля мировая судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия (Романова) виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности") и назначила ему штраф в размере 90 тыс. рублей.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор направлен на утверждение патриарху.

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