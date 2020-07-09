В Свердловской области койки для пациентов с коронавирусом заполнены на 90%

"В Свердловской области развернуто более 6 тысяч [коек], и регион, в целом, сегодня имеет заполняемость на уровне 90%. <...> В первую очередь, [в регионах] нет дефицита самих коек и оборудования, есть возможность в наращивании потенциала, но мы видим, что регионы требуют помощи именно организационно-методической по работе скорой помощи, по госпитализации, по направлению потоков, скажем, на лабораторные исследования, на компьютерную томографию", - сказал он.

В Свердловской области, по словам министра, в период обострения обстановки из-за коронавируса работали федеральные специалисты, представители Росздравнадзора, эксперты Росатома, которые помогали внедрить технологии для получения максимального эффекта при маршрутизации пациентов и от работы медицинского персонала. "Сегодня эта работа продолжается, наши специалисты работают, в том числе и в Санкт-Петербурге сегодня, работают на Камчатке, завершается работа в Тыве и ряде других регионов. Это сегодня нормальный формат взаимодействия федерального министерства и регионов для того, <...> чтобы именно поставить технологию на крыло, так, чтобы специалисты, опытные специалисты, прошедшие уже эту школу, помогли тем, кто только вовлечен в этот процесс. На наш взгляд, это получается хорошо, и это нужно продолжать обязательно", - отметил Мурашко.