В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи на полях

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи на полях и сильной жары введен в пяти муниципальных районах региона, на территории еще четырех районов объявлен режим повышенной готовности. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Минсельхозе региона.

С 24 мая в Челябинской области установилась жаркая погода. 11 июля в отдельных районах региона климатическая норма будет превышена на семь и более градусов - прогнозируется до плюс 38 градусов.

"Опасное явление - сильная жара - наблюдается в настоящее время практически на всей территории области. Высокие температуры воздуха и недостаточное количество осадков способствовали интенсивному испарению влаги из почвы. Если в начале лета состояние посевов было удовлетворительное, то теперь постепенно ухудшается. В Агаповском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском районах введен режим ЧС по засухе, а в Брединском, Еткульском, Карталинском, Троицком районах постановлениями глав муниципальных образований объявлен режим повышенной готовности", - сказала собеседница агентства.

В министерстве добавили, что возможность введения режимов повышенной готовности и режима ЧС по засухе рассматривают еще ряд районов. Начат сбор информации о площади гибели посевов, данные будут готовы к 22 июля.

Площадь посевов в регионе составляет порядка 1 млн 736 тыс. га, что на 19 тыс. га больше, чем было в прошлом году.