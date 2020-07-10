В Свердловской области почти на четверть обновили фонд аппаратов ИВЛ в период пандемии

"После эпидемии все эти аппараты будут использоваться для оказания всех видов помощи жителям Свердловской области", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения региона Андрея Цветкова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области обновили фонд аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах региона почти на 25%. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона в пятницу.

Цветков отметил, что сейчас резервный фонд ИВЛ, выделенный под коронавирус, задействован на 10-15%. Регион должен получить еще 200 новых аппаратов.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Свердловской области продлен до 13 июля, обязательным остается масочный режим. В регионе уже возобновили работу магазины площадью до 400 квадратных метров, летние веранды, кафе, разрешены культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Свердловской области развернуто более 6 тысяч коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, их заполняемость составляет 90%.

Всего в регионе зарегистрировано 15 343 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из которых 9 522 пациента выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировано еще 275 случаев заражения.