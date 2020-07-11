Губернатор Алексей Текслер заложил камень стелы "Города трудовой доблести" в Челябинске

ТАСС, 11 июля. Церемония открытия закладного камня стелы в честь присвоения Челябинску звания "Города трудовой доблести" прошла на Аллее Славы с участием губернатора региона Алексея Текслера. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ветеран труда Лия Скородумова и глава города Челябинска Наталья Котова на Аллее Славы открыли закладной камень будущей стелы в честь почетного звания "Город трудовой доблести". Место установки стелы выбрали жители города путем голосования на портале "Активный гражданин-74", - говорится в сообщении.

Выбор места "абсолютно оправдан", цитирует пресс-служба Текслера, так как стела будет располагаться напротив Вечного огня. На стеле будет представлен герб Челябинска и указ президента о присвоении городу почетного звания.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли два города Челябинской области - Челябинск и Магнитогорск.