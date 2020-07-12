В Екатеринбурге загорелся ангар

ТАСС, 12 июля. Ангар загорелся на территории промышленной площадки в Екатеринбурге на площади 800 кв. м. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

"В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке. Горит ангар, в котором находится производственное оборудование. На данный момент, по предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м", - сказала она.

Зырянова добавила, что угрозы распространения огня на другие здания нет. В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава, на месте для координации развернут штаб пожаротушения. "Сил и средств достаточно, принимаются все меры к локализации огня. Информации о пострадавших на данный момент не поступало", - добавила она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, информация о пожаре на улице Полевая, 76 поступила в 18:10 мск. "По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений ранг пожара повышен", - добавили в министерстве.