Площадь лесных пожаров в Югре превысила 5 тыс. га

ТАСС, 13 июля. Двадцать четыре лесных пожара действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 5 536 га, два из них на площади 20,5 га локализованы. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа в понедельник.

12 июля сообщалось со ссылкой на ГУ МЧС по региону, что площадь двух самых крупных очагов лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возросла за день с 2,1 тыс. га до 4,5 тыс. га.

"Действуют 24 лесных пожара на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 5 536,8 га, из них локализованы три лесных пожара на территории Советского, Октябрьского и Березовского лесничеств площадью 20,5 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зарегистрировано 188 лесных пожаров общей площадью 10 527 га, в прошлом году на 13 июля произошло 77 пожаров площадью 1 568 га, в 2018 году - 65 пожаров, площадью 2 373 га.