В Кольцово заявили о готовности к возобновлению международного авиасообщения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге (входит в холдинг "Аэропорты регионов") готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения после его приостановления из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Аэропорт Кольцово готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Кольцово готовы к обслуживанию иностранных рейсов", - сказали в пресс-службе.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.