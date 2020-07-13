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Пандемия коронавируса нового типа

В Кольцово заявили о готовности к возобновлению международного авиасообщения

В аэропорту также отметили, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуются меры по профилактике распространения коронавируса
Аэропорт Кольцово Сергей Фадеичев/ТАСС
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Аэропорт Кольцово
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге (входит в холдинг "Аэропорты регионов") готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения после его приостановления из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Аэропорт Кольцово готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Кольцово готовы к обслуживанию иностранных рейсов", - сказали в пресс-службе.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

 

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