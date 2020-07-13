Медицинский комплекс в "Екатеринбург Экспо" начал принимать пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Мобильный медицинский комплекс на базе выставочного центра "Екатеринбург Экспо", в котором установлено 50 коек, начал принимать первых пациентов с коронавирусом. В центр поступили девять человек в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в понедельник в оперативном штабе региона.

"Госпитализации начались и идут по мере необходимости. В настоящее время в мобильном госпитале занято девять коек. Все пациенты со средней степенью тяжести", - сказали в штабе.