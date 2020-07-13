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Пандемия коронавируса нового типа

Медицинский комплекс в "Екатеринбург Экспо" начал принимать пациентов с коронавирусом

В выставочном центре установлено 50 коек, среди них реанимационные
Мобильный госпиталь в "Екатеринбург-Экспо" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Мобильный госпиталь в "Екатеринбург-Экспо"
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Мобильный медицинский комплекс на базе выставочного центра "Екатеринбург Экспо", в котором установлено 50 коек, начал принимать первых пациентов с коронавирусом. В центр поступили девять человек в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в понедельник в оперативном штабе региона.

"Госпитализации начались и идут по мере необходимости. В настоящее время в мобильном госпитале занято девять коек. Все пациенты со средней степенью тяжести", - сказали в штабе.

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Среди установленных в госпитале коек есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой коронавируса. Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев отмечал, что работа центра поможет разгрузить задействованные под борьбу с коронавирусом больницы.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, продлен в Свердловской области до 20 июля. На территории региона продолжает действовать масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Всего в регионе зарегистрировано 16 127 случаев новой коронавирусной инфекции, 218 из которых выявлены за последние сутки.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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