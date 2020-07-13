Детские летние лагеря в Курганской области начнут работу с 14 июля

В Курганской области ранее уже сняли ряд ограничений, связанных с коронавирусом: разрешен въезд жителей других регионов без справки об отсутствии вируса, разрешено посещение ресторанов и кафе, кинотеатров, библиотек, музеев, допущены к работе частные детские сады и ряд других сфер услуг. В то же время работать разрешено при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, жители должны надевать медицинские маски в общественных местах, транспорте, магазинах.

ТАСС, 13 июля. Летняя оздоровительная кампания начнется в Курганской области с 14 июля. В детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть порядка 17 тыс. ребят, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Решением регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции с 14 июля разрешено открытие загородных организаций отдыха детей и лагерей дневного пребывания, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение. Смены для ребят пройдут в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. <...> Ожидается, что этим летом отдохнут и оздоровятся около 17 тыс. юных жителей нашего региона", - говорится в сообщении.

Здесь планируют открыть 106 лагерей дневного пребывания и 18 загородных. В этом году смены из-за пандемии сократили - в загородных лагерях дети будут находиться по 14 дней, в лагерях дневного пребывания смены составят по 15 дней. "Первыми начнут свою работу лагеря "Романтика", "Янтарный" (Кетовский район), "Салют" (Шадринский район), "Красные орлы" (Катайский район), оздоровительный комплекс города Кургана, "Космос" (Макушинский район), на базе Старопросветской школы Кетовского района для ребят откроется лагерь "Патриот Зауралья". В них все готово для приема детей", - отметили в правительстве.

При этом из-за ситуации с пандемией прием детей после дня заезда и временный их выезд в течение смены запрещены.

Всего с начала регистрации коронавируса в регионе выявлено 1 490 случаев заражения. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1 360 человек, в том числе 1 345 - контактные.