Более 80 случаев коронавируса зафиксировали на Уральском электрохимкомбинате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано на Уральском электрохимическом комбинате (АО "УЭХК", предприятие топливной компании Росатома - ТВЭЛ, г. Новоуральск, Свердловская область). Об этом сообщил в понедельник генеральный директор комбината Александр Белоусов в видеообращении на официальной странице предприятия в социальной сети " ВКонтакте ".

"Заболевших в городе более 700 человек, это говорит о том, что работники не соблюдают правила, которые описаны в приказах, рекомендациях Роспотребнадзора и так далее", - сказал он. При этом на информационном слайде к выступлению указано, что количество заболевших на предприятии составляет 83 человека.

Белоусов уточнил, что много контактов произошло на территории промплощадки предприятия, поэтому в компании было принято решение изолировать в медцентре "Изумруд" технологический персонал, без которого невозможна непрерывная работа предприятия.

Гендиректор призвал работников компании воздержаться от посещения людных мест и не выезжать за территорию города.

АО "УЭХК" входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома - ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.