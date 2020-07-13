Аномальную жару до 38 градусов и грозы прогнозируют на Урале до конца недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Жара до 38 градусов установится в регионах Уральского федерального округа 13-17 июля. На неделе ожидаются грозы и дожди, сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"13-16 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В отдельных районах ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36 градусов. <…> 13-17июля в Курганской области и в Кургане сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более; местами сохранится сильная жара с максимальными температурами воздуха до 36 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Свердловской области к 16 июля температура воздуха поднимется до 38 градусов. Со вторника, 14 июля, на территории региона возможны грозы и сильные порывы ветра, дожди. По данным Челябинского гидрометцентра, в регионе во вторник пройдут грозы, а температура воздуха до конца недели поднимется до 38 градусов выше нуля.

В ГУ МЧС по Курганской области сообщили, что по прогнозам синоптиков с 13 по 17 июля в регионе прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более - воздух местами прогреется до 36 градусов. Пятый класс пожарной опасности фиксируется в Кургане, Кетовском, Макушинском, Мокроусовском и Частоозерском районах.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к 16 июля температура воздуха поднимется до 36 градусов, возможны грозы с порывами ветра до 17 м/с и дожди. В Ханты-Мансийский автономный округ грозы придут в среду, а ближе к концу недели ожидаются дожди, температура воздуха в регионе поднимется до 38 градусов к четвергу. В Ямало-Ненецком автономном округе до четверга ожидаются небольшие дожди и порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха в регионе к четвергу местами поднимется до 32 градусов.