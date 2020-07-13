Свердловские власти готовы поддержать грантами проекты, направленные на борьбу с пандемией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области готовы поддержать грантами проекты, направленные на борьбу с коронавирусом. Это могут быть проекты, связанные, в частности, с разработкой вакцины против нового вируса, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Нам сегодня такая возможность предоставлена - оперативно в рамках нашего областного бюджета решение принимать все, что касается борьбы с коронавирусом, выделение какой-то грантовой поддержки, поддержки волонтерского движения. Поэтому, конечно же, при наличии, так скажем, каких-то серьезных успехов, мы готовы эти вопросы рассмотреть и очень оперативно подстимулировать разработчиков, в том числе вакцины и по иным направлениям", - сказал Орлов.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, продлен в Свердловской области до 20 июля. На территории региона продолжает действовать масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Всего в регионе зарегистрировано 16 127 случаев новой коронавирусной инфекции, 218 из которых выявлены за последние сутки.