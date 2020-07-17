На Ямале втрое увеличилось количество учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по информатике

ТАСС, 17 июля. Количество выпускников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), набравших высший балл на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по информатике в 2020 году, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Всего в регионе в этом году насчитывается шесть "стобалльников" по предмету, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства ЯНАО.

"По результатам проверки, среди ямальских выпускников восемь "стобалльников": двое по литературе, шестеро - по информатике. В департаменте образования ЯНАО отметили, что в этом году увеличилось количество ребят, набравших наивысший балл по информатике, в прошлом году их было двое", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что выпускники, набравшие наивысший балл ЕГЭ, получат губернаторские гранты. В этом году размер такой премии увеличен в 5 раз - до 100 тыс. рублей.

"Вместо прежних 20 тысяч рублей школьники, набравшие наивысший балл, получат гранты от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в размере 100 тысяч рублей. Такой же суммой впервые поощрят педагогов, успешно подготовивших ребят к экзаменам", - подчеркнула Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.

Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году были перенесены на июль из-за пандемии коронавируса. Последний экзамен по устному иностранному языку пройдет 22 и 23 июля.