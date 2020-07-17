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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко: организация помощи в борьбе с пандемией в Свердловской области требует доработки

Регион занимает первое место по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией в УФО
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и полпред президента в УФО Николай Цуканов Департамент информационной политики Свердловской области/ТАСС
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и полпред президента в УФО Николай Цуканов
© Департамент информационной политики Свердловской области/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Организация системы здравоохранения в Свердловской области, конкретно в части оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, требует доработки. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Екатеринбург.

Свердловская области занимает первое место по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией среди всех регионов УФО. По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 16 635 случаев новой коронавирусной инфекции, выписано 10 614 человек. Умерли 175 человек.

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"Сегодня в целом в регионе помощь организована в соответствии с порядками, но по результатам и по статистике данных <...> есть вопросы, требующие доработки, донастройки по организации медицинской помощи, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе", - сказал он на совещании по вопросам организации оказания медицинской помощи жителям региона.

Министр также отметил, что бригады Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, Минобороны работают во многих регионах России, а также за рубежом, помогают организовывать помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Методическая роль министерства здравоохранения заключается в том, чтобы максимально обеспечить формат медицинской помощи, соответствующей самым высоким стандартам и правилам утвержденным на территории РФ. <...> У нас сегодня [в регионах] действуют не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды, [что] позволяет нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно", - пояснил Мурашко.

"Подобная практика в целом, в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет Российской Федерации иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны. Мы практически еженедельно имеем контакты с министерствами здравоохранения минимум двух - трех стран в обмене опытом", - заключил он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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