Свердловский фонд поддержки предпринимательства выплатил самозанятым 61 млн рублей

"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) продолжает выплаты самозанятым региона, инициированные губернатором Евгением Куйвашевым. По состоянию на 17 июля 2020 года в работу института поддержки поступило 13 023 заявки от плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Произведено 12 176 выплат на общую сумму 60 млн 880 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) по состоянию на 17 июля направил на выплаты самозанятым почти 61 млн рублей, произведено более 12 тыс. выплат, сообщила в пятницу пресс-служба СОФПП.

Заместитель директора СОФПП Валерий Пиличев пояснил, что выплаты начались два месяца назад. "Право [на выплаты] имеют несколько категорий самозанятых. Зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года (и ранее) и не снявшиеся с учета до 1 мая получают две выплаты по 5 тыс. рублей каждая. Зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая получают одну выплату в указанном размере", - цитируют в сообщении Пиличева.

В Свердловской области специальный налоговый режим для самозанятых введен с 1 января 2020 года.

В СОФПП действует ряд других мер поддержки предпринимательства. Фонд ввел два новых продукта: займы "Антикризисный" и "Новый старт", которые нацелены на оплату арендных платежей, выплату заработной платы, а также покупку товаров для реализации и пополнения оборотных средств. Кроме того, с начала 2020 года СОФПП провел реструктуризацию 291 займа на общую сумму 486,1 млн рублей. По инициативе губернатора Свердловской области в мае, июне и июле всех заемщиков освободили от выплаты процентов по займам. Всего за указанный период были списаны проценты по 1 219 займам на общую сумму 19,13 млн рублей.