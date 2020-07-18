Пожарные эвакуировали 40 человек из загоревшегося магазина в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Магазин торговой сети "Пятерочка", расположенный в жилом многоквартирном доме возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, загорелся утром в субботу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 07:46 (05:46 мск) поступило сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев, 25. Горит отдельно стоящее здание склада магазина, примыкающего к жилому дому. Предварительная площадь пожара составляет около 200 кв. м. Угрозы перехода огня на жилой дом нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жителей одного из подъездов жилого дома.

"Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам выведены 40 человек, из них 7 детей. Пострадавших нет. Принимаются меры к локализации огня. В тушении пожара задействованы 26 человек личного состава, 7 единиц спецтехники", - добавили в пресс-службе.