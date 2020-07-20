Utair направила вертолеты для помощи в тушении лесных пожаров в Югре

ТАСС, 20 июля. Авиакомпания Utair задействовала группу вертолетов, чтобы помочь в тушении лесных пожаров в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в понедельник.

"Utair имеет большой опыт в тушении пожаров различной степени сложности. Каждый год в пожароопасный период вертолеты компании дежурят в удаленных районах страны. Для ликвидации огня в Советском районе Utair задействовал вертолеты Ми-8МТВ/АМТ, Ка-32 и крупнейший серийный вертолет в мире - Ми-26", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Ютэйр - Вертолетные услуги" Андрея Ильменского.

По данным на утро 20 июля, 19 лесных пожаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 14 254,6 га, семь из них локализованы на площади 7 699,6 га.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Чистый убыток группы "Ютэйр" по МСФО по итогам 2019 года сократился в 3,8 раза и составил 5,9 млрд рублей. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).