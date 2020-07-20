В Тюменской области зафиксировали самый большой суточный прирост случаев коронавируса

ТАСС, 20 июля. Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекций в Тюменской области составил 112 человек, что является самым большим за время пандемии показателем для региона. Такой рост связан в распространением инфекции в семейных очагах, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев в Telegram -канале оперштаба в понедельник.

"На 20 июля зарегистрировано в области 4 779 случаев инфицирования, за сутки прирост составил 112 случаев", - сказал он, отметив, что это самый большой показатель лабораторно зарегистрированных случаев за сутки.

По информации Летюшева, в динамике наблюдается рост заболеваемости в регионе: за последнюю неделю было зарегистрировано 659 случаев, что на 27% больше, чем неделей ранее.

В структуре заболеваемости, по его словам, преобладают семейные очаги - 67% от общего числа заболевших, или 444 случая. Летюшев пояснил, что рост вызван выявлением заболевания в семейных очагах и связан с несоблюдением противоэпидемических мероприятий, рекомендованных региональным управлением Роспотребнадзора.

У порядка 80% пациентов коронавирусная инфекция протекает в форме ОРВИ, еще около 18% приходится на внебольничные пневмонии. Остальные случаи - бессимптомные.

По данным оперштаба Тюменской области, за весь период выздоровели 3 053 пациента, 22 человека умерли.