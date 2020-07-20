Синоптики прогнозируют в начале недели на Урале град, дожди и грозы

ТАСС, 20 июля. /ТАСС/. Шквалистое усиление ветра до 27 м/с, дожди, град и грозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа с 20 по 23 июля. В Челябинской и Курганской областях сохраняется аномально жаркая погода, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"20 июля местами в Свердловской и Челябинской областях ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, сильные ливни, шквалистое усиление ветра - 25-27 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что в Челябинской и Курганской областях сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В Свердловской области, по данным гидрометцентра, пройдут дожди, сильные ливни, град. До среды, 22 июля, в регионе ожидаются грозы и усиление ветра до 15 м/с. В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, до 23 июля ожидаются дожди, грозы и град, усиление ветра до 15 м/с.

В Челябинской области, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявлено штормовое предупреждение. Днем в отдельных районах могут наблюдаться грозы, сильные ливни, град, а также шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области со вторника начнется понижение температуры, в четверг температура воздуха составит 27 градусов. Во вторник возможны грозы и порывы ветра до 16 м/с, до четверга будет без осадков.

В Ханты-Мансийском автономном округе в эти же дни ожидаются порывы ветра до 17 м/с, в четверг возможна гроза. К концу недели температура воздуха опустится с 27 градусов до 24. А в Ямало-Ненецком автономном округе местами ожидается понижение температуры до 10 градусов тепла, в четверг пройдут дожди. Возможно усиление ветра до 15 м/с.