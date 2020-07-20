На Урале начались учения 20 экипажей самолетов оперативно-тактической авиации

ТАСС, 20 июля. Учения с участием экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолетов-разведчиков Су-24МР и самолета-заправщика Ил-78 стартовали в Челябинской области, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.

"Экипажи самолетов на учениях отработают тактические задачи и один из сложных элементов пилотажа - дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении.

Всего в учениях, которые продлятся до конца недели, участвуют 20 самолетов. Четыре сверхзвуковых высотных всепогодных истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31БМ прибыли для участия в учениях на Урале из Красноярского края.