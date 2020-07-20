Главу отдела полиции Екатеринбурга осудили за содействие игорному бизнесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Суд приговорил начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина, который обвинялся в содействии игорному бизнесу, к пяти годам лишения свободы условно, а также штрафу 350 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Эдуард Воронин осужден, пять лет лишения свободы со штрафом в 350 тыс. рублей, лишение права занимать должность на госслужбе, связанной с осуществлением представительства власти, на срок 6 лет, лишен звания майора полиции. Наказание в виде лишения свободы условное с испытательным сроком 3 года", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285, п. "в", ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями").

В управлении МВД России по Екатеринбургу 3 октября прошлого года прошли обыски. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, оперативные мероприятия были связаны с ранее возбужденным уголовным делом.