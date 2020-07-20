Технологию по микрочипированию оленей на Ямале доработают до конца 2020 года

ТАСС, 20 июля. Проект для улучшения технологий ветеринарной и племенной работы с поголовьем оленей в муниципальных и частных хозяйствах проходит второй этап в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Планируется, что в этом году технология микрочипирования будет доработана и готова к использованию, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства округа.

"На Ямале проходит второй этап проекта по испытанию специализированного программного обеспечения (ПО) для улучшения технологий ветеринарной и племенной работы с поголовьем оленей в муниципальных и частных хозяйствах. Первые полевые испытания ПО проведены в 2019 году на оленях из стада Ямальской опытной станции. По их итогам разработчики учли замечания службы ветеринарии ЯНАО и ученых, в этом году технологии будут доработаны и готовы к использованию", - говорится в сообщении.

Руководитель проекта Александр Бердников пояснил, что при чипировании принято решение использовать стандартные ушные бирки. "В них мы поместили микрочип, в котором будет содержаться вся информация об олене - индивидуальные показатели возраста, пола, репродуктивности, данные о прививках и ветеринарном статусе. В перспективе возможно добавить еще несколько опций, например, по контролю веса", - цитирует пресс-служба Бердникова.

В правительстве добавили, что микрочипирование облегчит работу ветеринарам. "Благодаря микрочипированию ветеринарам станет легче работать - мы будем сразу получать цифровые данные о состоянии здоровья оленей в конкретном стаде, не нужно будет собирать необходимую информацию сначала на бумаге, а потом переносить в электронный вид", - передает пресс-служба слова руководителя службы ветеринарии автономного округа Евгения Попова.

По словам директора ямальской опытной станции Максима Максимчика, микрочипирование позволит улучшить качество селекции. "Мы сможем гораздо эффективнее вести подбор и оценку быков-производителей по качеству потомства, <...> вести "в цифре" приписку телят к матерям", - приводятся в сообщении слова Максимчика.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс.