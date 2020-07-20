Народный театр из ХМАО получил грант на всероссийском конкурсе

ТАСС, 20 июля. Народный театр "Синяя птица" из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура - это мы!" и получил грант на 2 миллиона рублей по национальному проекту "Культура". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник департаментом общественных и внешних связей округа.

"По итогам всероссийского конкурса творческих любительских коллективов в номинации "Культура - это мы!", коллектив из Урая стал лауреатом и обладателем гранта на развитие своего театра. Урайский театр "Синяя птица" получил грант в размере 2 млн рублей", - сказали в департаменте.

Театр "Синяя птица" организовал первый всероссийский фестиваль "Чехов. Россия. Мы". Также коллектив занимается реализацией проекта "Мобильный кукольный театр "Фим и волшебный чемодан", направленный на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива стала победителем конкурса на предоставление президентских грантов и получила финансовую поддержку в размере 1,1 млн рублей.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках национального проекта "Культура" с 2019 года. Фестиваль направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи. В 2020 году в конкурсной номинации "Культура - это мы!" участниками стали театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры и духовые оркестры.

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".