Власти уральского города планируют эвакуировать жителей из-за наводнения после ливня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Жители Нижних Серег в Свердловской области будут эвакуированы в безопасное место из-за потопа после сильных ливней. Сейчас в зону ЧП власти стягивают технику для устранения последствий, сообщил в понедельник ТАСС глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев.

"Сейчас занимается техника. Приступили к работе, сейчас комиссия - КЧС [работает], вот прокурор рядом. Сейчас определились - тут понятно, надо технику со всего района. Людей посмотрим куда расселять", - сказал Еремеев, не уточнив, есть ли пострадавшие, сколько домов пострадало и сколько жителей необходимо будет эвакуировать.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в Нижние Серги выехала дополнительная группировка спасателей МЧС для помощи в эвакуации людей из зоны подтопления.

"В городе Нижние Серги из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов по улице Жукова. Сотрудниками МЧС совместно с администрацией муниципального образования проводится эвакуация людей из зоны подтопления. На помощь местным спасателям выдвинулась дополнительная группировка спасателей из Екатеринбурга в количестве 50 человек и семи плавсредств, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ГУ МЧС развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых - мощный поток воды ранее небольшой реки затопил дома, гаражи, металлургический завод. Поток сносит на своем пути бревна, ветки, машины.