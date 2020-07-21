Свердловская прокуратура проверяет причины аварии, оставившей без воды 26 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту порыва на городских сетях водоснабжения, в результате которого более 26 тыс. человек остались без воды в Режевском городском округе в Свердловской области. Предварительной причиной аварии является ветхость сетей, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 20 июля поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения на станции второго подъема Липовского водозабора (порыв на водоводе), в результате чего под отключение водоснабжения попали 204 дома, в которых проживают более 26 тыс. человек, из них около 6 тыс. детей, а также социально значимые объекты, в том числе 11 детских садов.

"Режевская городская прокуратура (Свердловская область) организовала проверку в связи с аварией (порывами) на городских сетях водоснабжения. Предварительной причиной аварии является ветхость сетей водоснабжения МУП "Реж-Водоканал" (высокая степень износа), что привело к возникновению порывов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что при проведении ремонтных работ обнаружены два порыва. "В настоящее время первый порыв на въезде в город [Реж] устранен. В связи с чем в ночное время производилось наполнение резервных емкостей и начата подача воды (в пределах объемов резервных емкостей). Продолжаются работы по устранению аварии на сетях водоснабжения", - сказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, организован подвоз воды жителям многоквартирных и частных домов города, имеется автомобиль-цистерна для подвода воды в социальные объекты.