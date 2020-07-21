Лесной пожар в районе озера Тургояк на Урале ликвидировали

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, начавшийся 18 июля в окрестностях озера Тургояк в Челябинской области, ликвидирован на площади 120 га. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"Сегодня в 11:00 (09:00 мск) - ликвидация пожара на площади 120 га. Произведен объезд всей площади, где прошел огонь, после этого дан отбой всем силам и средствам. Все наши подразделения убывают на место дислокации", - сказали в пресс-центре.

Объявленный местными властями в связи с лесными пожарами режим чрезвычайной ситуации в Миасском городском округе продолжает действовать. Запрещены вход и въезд в лес, разведение костров, сжигание травы и сухой растительности.

18 июля МЧС РФ сообщило о крупном лесном пожаре в районе озера Тургояк площадью 26 га. В МКУ "Управление ГОЧС" не исключали, что если пожар выйдет из-под контроля, придется эвакуировать население и перекрывать дороги.

Озеро Тургояк является гидрологическим памятником природы регионального значения, расположено примерно в 13,5 км от города Миасса Челябинской области.