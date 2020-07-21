В МЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных работ в Нижних Сергах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы после паводка в городе Нижние Серги в Свердловской области завершены, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"Аварийно-спасательные работы завершены, начаты аварийно-восстановительные работы. В ликвидации последствий паводка задействованы 390 человек", - сказали в ведомстве. Введенный в городе режим чрезвычайной ситуации будет сохраняться до завершения аварийно-восстановительных работ. В рамках них производится расчистка территорий, адресная помощь населению, в том числе откачка воды из погребов жилых домов.

Ранее сообщалось, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев по поручению президента РФ вылетает в Свердловскую область, где из-за паводка введен режим ЧС.

В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".