Пострадавшие от наводнения в Нижних Сергах получают воду и продуктовые наборы

НИЖНИЕ СЕРГИ /Свердловская область/, 22 июля. /ТАСС/. Жители города Нижние Серги, расположенного в Свердловской области, пострадавшие от наводнения, получают бутилированную воду и продуктовые наборы. Об этом сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова в ходе прямого эфира на портале E1.ru.

"Идет оказание адресной помощи населению по доставке бутилированной воды, продуктовых наборов", - сказала она.

Зырянова добавила, что на базе единой дежурно-диспетчерской службы организована работа горячей линии, куда жители могут обращаться по вопросам оказания помощи, в городе работают психологи МЧС.

В городе из-за паводка введен режим ЧС. Продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора: вывезено 1 555 куб. м мусора. Производится откачка воды из подвалов частных жилых домов, придомовых территорий. Всего к ликвидации последствий привлечены 436 человек, 68 единиц техники.

Пострадавших в результате паводка нет, однако потоком воды повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".