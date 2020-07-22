В Советском районе Югры отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

ТАСС, 22 июля. Режим чрезвычайной ситуации на территории лесничества в Советском районе ХМАО отменен, в среду там действуют девять лесных пожаров на территории 102 га. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа в среду.

"Постановлением администрации Советского района от 21 июля 2020 года № 1533 "Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Советского района" на территории Советского района режим чрезвычайной ситуации муниципального характера отменен", - говорится в сообщении.

Общее количество пожаров в Советском районе с начала года - 67, их площадь составила около 14 тыс. га. Так, Советский район стал крупнейшей территорией распространения пожаров в ХМАО.

29 лесных пожаров действуют в ХМАО на площади 9 217,6 га, четырнадцать из них локализованы на площади 2 893,6 га, по данным департамента. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 272 лесных пожаров общей площадью 31351,49 га (лесная площадь - 31257,27 га).