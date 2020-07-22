Югра перешла на первый этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса

ТАСС, 22 июля. Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) переходит на первый этап снятия ограничительных мер, введенных в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на странице Instagram правительства региона.

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой округ выходит на первый этап снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе возобновлено проведение занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе не более 2 человек совместно с соблюдением социальной дистанции не менее 5 метров, а также снят запрет на осуществление прогулок на улице совместно не более 2 человек либо прогулок с детьми до 14 лет с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских и спортивных площадок.

При этом в сообщении добавляется, что режим обязательной самоизоляции на территории округа продлен до 9 августа включительно.

По информации оперштаба региона на 22 июля на территории округа зарегистрировано 14 663 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечилось 9 952 человека.