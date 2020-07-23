Прокуратура в Челябинске требует возбудить дело о халатности при ремонте здания к саммитам

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска требует возбудить уголовное дело о неэффективном расходовании свыше 1,9 млн рублей при ремонте Челябинского механико-технологического техникума, который проводили в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Проверкой выявлено неэффективное расходование свыше 1,9 млн рублей, выделенных в качестве субсидий в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. <…> В действиях неустановленных должностных лиц Челябинского механико-технологического техникума усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, субсидии были выделены в 2019 году для покрытия расходов по капитальному ремонту кровли комплекса зданий техникума. Однако стоимость услуг оказалась завышенной.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были проходить в Челябинске в 2020 году, но впоследствии их перенесли из города.