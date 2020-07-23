{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура в Челябинске требует возбудить дело о халатности при ремонте здания к саммитам

Ведомство выявило неэффективное расходование свыше 1,9 млн рублей, выделенных в качестве субсидий

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска требует возбудить уголовное дело о неэффективном расходовании свыше 1,9 млн рублей при ремонте Челябинского механико-технологического техникума, который проводили в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Проверкой выявлено неэффективное расходование свыше 1,9 млн рублей, выделенных в качестве субсидий в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. <…> В действиях неустановленных должностных лиц Челябинского механико-технологического техникума усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 ("Халатность") УК РФ. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, субсидии были выделены в 2019 году для покрытия расходов по капитальному ремонту кровли комплекса зданий техникума. Однако стоимость услуг оказалась завышенной.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были проходить в Челябинске в 2020 году, но впоследствии их перенесли из города.

Теги
РоссияЧелябинская область
Свердловский облсуд вернул под домашний арест гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"
Ленинский районный суд Екатеринбурга ранее освободил его под залог
Читать полностью