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Пандемия коронавируса нового типа

Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа

В нее будет встроен информационно-аналитический центр Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа. Для этого информационно-аналитический центр Екатеринбурга будет встроен в областную информационную систему, сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В пандемию стало ясно, что нам в Свердловской области нужна единая цифровая система здравоохранения, которая бы позволила эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данных. Для этого сегодня на заседании правительства региона мы с коллегами приняли решение, что медицинский информационно-аналитический центр Екатеринбурга с 1 августа будет интегрирован в информационную систему Свердловской области", - говорится в сообщении.

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Губернатор отметил, что создание единой цифровой системы - "важный шаг к объединению городской и областной систем здравоохранения".

Во вторник пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство выявило ряд грубых нарушений в организации медпомощи пациентам с коронавирусом в регионе. В частности, отмечена недостаточная интеграция медицинских информационных систем, используемых медорганизациями области, с региональной информационной системой, это затрудняет полноценный анализ данных об оказании медицинской помощи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе.

В ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора региона Павел Креков отметил, что создание единой информационной системы позволит быстро и своевременно прослеживать каждого больного, независимо от того, в каком городе или какой больнице он находится

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 733, из них 249 за последние сутки.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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