Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа. Для этого информационно-аналитический центр Екатеринбурга будет встроен в областную информационную систему, сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В пандемию стало ясно, что нам в Свердловской области нужна единая цифровая система здравоохранения, которая бы позволила эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базах данных. Для этого сегодня на заседании правительства региона мы с коллегами приняли решение, что медицинский информационно-аналитический центр Екатеринбурга с 1 августа будет интегрирован в информационную систему Свердловской области", - говорится в сообщении.