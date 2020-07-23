Вылеченного в Челябинске львенка Симбу планируют отправить в Танзанию

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Львенка Симбу, которого с травмами летом этого года доставили на лечение в Челябинск из Дагестана, решено после выздоровления отправить в Танзанию. Об этом в четверг сообщается в Facebook на официальной странице реабилитационного центра защиты диких животных и птиц фонда "Спаси меня".

"Спасенного льва Симбу и леопарда Еву репатриируют в Танзанию. Мы тщательно проверяли на благонадежность потенциальные реабилитационные центры в Африке. Рассмотрели тринадцать запросов, в том числе из ЮАР, но, как известно, в Южно-Африканской Республике развита трофейная охота, поэтому их отклонили. Мы выбрали Танзанию, потому что это страна-лидер по популяции львов", - говорится в сообщении.

30 июня сообщалось, что уголовное дело из-за жестокого обращения со львенком возбудили в Дагестане после прокурорской проверки опубликованной в интернете информации. По данным прокуратуры, в феврале - марте 2020 года неизвестный нанес восьмимесячному львенку по кличке Симба многочисленные телесные повреждения.

После обнаружения 24 марта львенка с увечьями в Избербаше специалистами-ветеринарами и зоозащитниками ему оказали необходимую медицинскую помощь. Львенка вывезли в Центр реабилитации "Спаси меня" в Челябинске.