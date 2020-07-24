Площадь лесных пожаров в Югре сократилась до 6 тыс. га

ТАСС, 24 июля. Почти 30 лесных пожаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 6 919,2 га, 12 из них локализованы на площади 1 314,7 га. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа в пятницу.

23 июля, в ХМАО было зафиксировано 27 действующих лесных пожаров на площади 8 026,7 га, 13 из них были локализированы на площади 1 349,4 га.

"Действуют 29 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Самаровского, Советского, Сургутского и Урайского лесничеств площадью 6 919,2 га, из них локализовано 12 лесных пожаров на территории Березовского, Нефтеюганского, Октябрьского, Самаровского, Сургутского, Урайского и Советского лесничеств площадью 1 314,7 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 298 лесных пожаров общей площадью 33 609,29 га (лесная площадь - 33 464,96 га).