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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 9 августа

В регионе продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области подписал распоряжение, согласно которому действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности продлен до 9 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.

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"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. <…> В регионе действует масочный режим, ношение масок обязательно в общественных местах. Продолжает действовать запрет на спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным областного Минздрава, на утро 24 июля в Челябинской области подтвержден 10 891 случай заражения коронавирусом. Лечение продолжают 3 534 человека. Всего 7 083 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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