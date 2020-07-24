Свердловские предприятия поддержали проекты Уральского НОЦ в сфере энергетики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Предприятия Свердловской области поддержали проекты Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) в сфере энергетики. Часть решений будет внедрена на объектах, часть - принята в производство, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

"Предложенные решения получили активную поддержку предприятий - членов комитета по энергетике СОСПП как в части внедрения на своих объектах, так и в части производства отдельных компонентов и комплектующих", - сказал собеседник агентства.

На данный момент некоторые из представленных комитету направлений работы НОЦ, помимо собственных инвестиций, привлекли внешнее финансирование из различных источников в объеме более 200 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Ученые Уральского федерального университета представили комитету пять проектов в сфере энергетики, среди которых проект создания неинвазивных "умных" датчиков, которые помогут бесконтактно контролировать энергосистемы и управлять ими, и создание процессов управления жидкими радиоактивными отходами на базе технологии, связанной с выводом из эксплуатации объектов атомной энергетики.

Также вузом были представлены проект программно-аппаратного комплекса по управлению цифровой подстанцией, проект разработки цифровых моделей технического диагностирования газотурбинных установок, автоматическая система технического обслуживания электрических сетей "Канатоход".

Соглашение о создании Уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле 2019 года на международной промышленной выставке "Иннопром". К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск), Курганский госуниверситет, а также ряд предприятий из трех регионов.

О СОСПП

Союз был образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей - физических и юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В его состав входит около 500 крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях-членах союза составляет около 70% от промышленного производства в области.