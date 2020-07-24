Екатеринбургский зоопарк возобновляет работу с 25 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский зоопарк возобновит работу с 25 июля после перерыва в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу отделом по связям с общественностью зоопарка.

Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области с 28 марта было запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений. 20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о возобновлении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

"25 июля Екатеринбургский зоопарк возобновляет свою работу после длительного карантина и открывает свои двери долгожданным посетителям. Для осмотра будут доступны все уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглогодично. Только два здания с зимними экспозициями обезьян и тропических птиц будут закрыты, поскольку все их обитатели переведены в летние вольеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителей будут впускать в зоопарк только при наличии маски или респиратора, потребуют держать социальную дистанцию. "За время карантина в зоопарке произошло пополнение - родились лисята, скунсы, зеленые мартышки. Все малыши очень доверчивы, и еще никогда не видели большого количества людей, да и старые обитатели зоопарка уже успели отвыкнуть от шума, поэтому очень просим посетителей вести себя этично и соблюдать правила поведения на территории зоопарка", - предупредили в отделе по связям с общественностью.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в нем находятся более 1 000 животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона посетителей.