В Челябинской области ввели режим ЧС из-за засухи на полях

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области подписал постановление, согласно которому с 24 июля в регионе вводится режим чрезвычайно ситуации из-за атмосферной и почвенной засухи. Минсельхоху региона поручено провести оценку ущерба, который понесла отрасль, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести с 24 июля 2020 года с 08:00 (06:00 мск) на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в документе.

Уточняется, что границы зоны ЧС определены в пределах Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Еткульского, Карталинского, Кизильского, Красноармейского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Пластовского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского, Чесменского муниципальных районов и Копейского городского округа.

Минсельхоз региона должен оценить ущерб и оказать методическую помощь аграриям.

По данным синоптиков, в регионе последние несколько недель сохранялась жаркая сухая погода. При этом, как уточнили в Минсельхозе области, в дневные часы температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов, на почве - до 57-68 градусов. Перед регионом стояла задача произвести не менее 1 млн 800 тыс. тонн зерна, потери, по предварительным оценкам, составят не менее 40% от этого значения.