В детском лагере в Курганской области произошел пожар

ТАСС, 24 июля. Спасатели ликвидировали пожар площадью 300 кв. м на веранде и кровле здания столовой загородного детского лагеря "Лесная республика" в Каргапольском районе Курганской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Днем в пятницу в Детском оздоровительном лагере "Лесная республика" (село Тагильское Каргапольского района) произошло возгорание в здании столовой. <...> Сообщение о пожаре <...> поступило в 12:30 (10:30 мск). По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем охвачена деревянная веранда и кровля здания столовой загородного лагеря, площадь пожара составила 300 кв. м. Удалось не допустить дальнейшего распространения огня, в 12:45 (10:45 мск) была объявлена локализация пожара, в 13:17 (11:17 мск) - ликвидация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники лагеря успели эвакуировать детей из лагеря до прибытия пожарных - место покинули 75 человек, в том числе 55 детей. В результате погибших и пострадавших не было. Дети заехали в лагерь в пятницу, но из-за инцидента их отправили обратно домой на автобусах.

"Всего в ликвидации крупного возгорания было задействовано 35 человек и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются", - добавили в пресс-службе.

Прокуратура инициировала проверку действий должностных лиц, ответственных за безопасность при организации отдыха и оздоровления детей, в результате пожара в загородном детском лагере в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в пятницу.



"Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при организации отдыха и оздоровления детей. В случае выявления нарушений, будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.