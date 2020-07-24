В Сургутском районе ХМАО создадут три виртуальных туристических маршрута

СУРГУТ, 24 июля. /ТАСС/. Три виртуальных туристических маршрута создадут в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа до конца текущего года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главы района Андрея Трубецкого.

"В планах до конца текущего года организовать не менее трех виртуальных туров, которые могут стать альтернативой туристической поездке в период пандемии", - цитирует пресс-служба главу района.

По словам Трубецкого, маршруты будут строиться на базе главных районных музеев с природной составляющей. Сейчас в разработке два виртуальных тура: "Археологическая тропа Барсова гора" и "Высокий мыс". "По туру "Археологическая тропа Барсова гора" определяются маршрут, точки размещения объектов, объекты для визуализации и создания дополненной реальности, легенда маршрута и его содержательная часть. Составляются сметы на приобретение оборудования и написания контента", - добавил он.

Еще один виртуальный тур в деревню Русскинскую разработан и размещен на сайте Русскинского музея природы и человека им. А. П. Ядрошникова.

Как подчеркнул Трубецкой, проект виртуальных туров создается, чтобы увеличить вовлечение жителей района или людей со стороны в историю и культурное наследие Сургутского района. "Эти же разработанные маршруты будут доступны для пеших туристов, которые захотят пройти туры не только в виртуальной реальности", - отметил он.