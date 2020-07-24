Полицию в Екатеринбурге подняли по тревоге из-за розыгрыша с мнимым похищением девушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. Похищение девушки в Екатеринбурге, которую, желая ее разыграть, устроили ее знакомые, стало причиной объявления тревоги, по которой были подняты все наряды ППС и ДПС города. Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

"Три молодых человека, надев на лица медицинские маски, решили преподнести своей 19-летней знакомой по имени Полина сюрприз в честь дня рождения. "Кавалеры" не придумали ничего лучше, чтобы удивить свою подругу, чем сыграть спектакль ее похищения. На голову имениннице быстро надели черный пакет, приклеив его скотчем, забросили девушку в багажник легкового автомобиля Volkswagen Polo и спешно уехали", - рассказал Горелых.

Полицию вызвали прохожие, ставшие свидетелями лже-похищения. Проверкой информации о происшествии и поиском девушки занялись сотрудники Следственного комитета и оперативники уголовного розыска полиции.

"Установлено, что данное сообщение оказалось всего-навсего розыгрышем. Сотрудникам правоохранительных органов в кратчайший срок удалось установить автомашину, на которой якобы была похищена девушка, а в результате патрулирования ближайших улиц удалось обнаружить автомобиль. Далее - дело техники - были установлены и участники розыгрыша", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Свердловской области.

Уточняется, что все участники розыгрыша были доставлены в полицию для опроса.