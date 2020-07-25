В Тобольске установили мемориальный ансамбль в память о прошедших войну жителях

ТАСС, 25 июля. Скульптурно-мемориальный ансамбль "Тоболяков Бессмертный полк" открыли в Тобольске (Тюменская область). Об этом в субботу сообщил губернатор региона Александр Моор в Instagram.

"Поздравляю тоболяков и всех жителей области с открытием в Тобольске скульптурно-мемориального ансамбля "Тоболяков Бессмертный полк"! Это большое и важное дело, которое мы общими усилиями завершили в этот непростой Год памяти и славы", - написал он.

Моор отметил, что мемориал стал местом поклонения и почести для жителей города и гостей Тобольска. "Благодарю земляков за эту замечательную инициативу, в основе которой - бережное отношение и любовь к истории родного края и родины", - добавил губернатор.

Глава Тобольска Максим Афанасьев на своей странице в Instagram отмечал, что, несмотря на онлайн-формат открытия мемориала, событие является одним из самых важных в истории города.