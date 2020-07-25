В Тобольске установили мемориальный ансамбль в память о прошедших войну жителях

ТАСС, 25 июля. Скульптурно-мемориальный ансамбль "Тоболяков Бессмертный полк" открыли в Тобольске (Тюменская область). Об этом в субботу сообщил губернатор региона Александр Моор в Instagram.
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Поздравляю тоболяков и всех жителей области с открытием в Тобольске скульптурно-мемориального ансамбля «Тоболяков Бессмертный полк»! Это большое и важное дело, которое мы общими усилиями завершили в этот непростой Год Памяти и Славы. ⠀ Стена народной памяти сразу же стала особым местом - местом поклонения и почести для жителей и гостей древней столицы Сибири. Благодарю земляков за эту замечательную инициативу, в основе которой - бережное отношение и любовь к истории родного края и Родины.
"Поздравляю тоболяков и всех жителей области с открытием в Тобольске скульптурно-мемориального ансамбля "Тоболяков Бессмертный полк"! Это большое и важное дело, которое мы общими усилиями завершили в этот непростой Год памяти и славы", - написал он.
Моор отметил, что мемориал стал местом поклонения и почести для жителей города и гостей Тобольска. "Благодарю земляков за эту замечательную инициативу, в основе которой - бережное отношение и любовь к истории родного края и родины", - добавил губернатор.
Глава Тобольска Максим Афанасьев на своей странице в Instagram отмечал, что, несмотря на онлайн-формат открытия мемориала, событие является одним из самых важных в истории города.
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Дорогие тоболяки! Пришло время открыть для общего доступа скульптурно-мемориальный комплекс «Тоболяков Бессмертный полк». Это долгожданное событие. Всем сердцем Тобольск хотел достойно чтить память своих героев и у нас это получилось. Это событие очень важно и для меня лично. Мой родной дед, тоболяк Александр Иванович Уженцев и его брат, мой двоюродный дед, Михаил Иванович, прошли всю войну. Память о них навсегда в моем сердце, а их портреты теперь в сердце родного города. Они размещены здесь, на стене народной памяти, в ряду тоболяков, подаривших нам мирное небо ценой своих жизней и судеб. От всего сердца благодарю всех, кто был неравнодушен, кто принял участие в работе над мемориальным комплексом. Напоминаю, что прием фотографий не окончен. Также первое время возле Стен памяти будут работать волонтеры, помогать находить портреты родных людей. Мы будем рады получить обратную связь, чтобы усовершенствовать навигацию и систему поиска. В субботу, 25 июля, в 11.00 в группе «Тобольск МероПриятный» пройдет демонстрация видеофильма, которая и станет официальной церемонией открытия. Так нам диктуют правила поведения в условиях пандемии. Но от этого событие не перестает быть важнейшим в истории города. #тобольск #стенаПамяти #75летпобеды #Победа #важно