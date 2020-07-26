Площадь лесных пожаров в ХМАО превышает 9,1 тыс. га

ТАСС, 26 июля. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют 32 лесных пожара на площади 9185,4 га, восемь из них локализованы на площади 1249,2 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в воскресенье.

25 июля в ХМАО был зафиксирован 31 действующий лесной пожар на площади 7 890 га, 12 очагов были локализованы на площади 1 386,20 га.

"На территории автономного округа действует 32 лесных пожара общей площадью 9185,4 га на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств, из них локализовано восемь лесных пожаров на территории Нефтеюганского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 1249,2 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа стали грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 319 лесных пожаров общей площадью 36 770,29 га.