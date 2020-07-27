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Площадь лесных пожаров в Югре вновь превысила 10 тыс. га

Показатель превышен впервые с 20 июля
Тушение лесного пожара в Советском районе, 21 июля 2020 года Денис Бушковский/ТАСС
Описание
Тушение лесного пожара в Советском районе, 21 июля 2020 года
© Денис Бушковский/ТАСС

ТАСС, 27 июля. Тридцать лесных пожаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 10 256,5 га, семь из них локализованы на площади 5 891,4 га. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа в понедельник.

По данным департамента, площадь пожаров в ХМАО пошла на спад, с 20 июля она не превышала 10 тыс. га.

"Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 10 256,5 га, из них локализовано семь лесных пожаров на территории Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 5 891,4 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 326 лесных пожаров общей площадью 38 744,39 га (из них леса занимают 38 600,06 га).

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Площадь лесных пожаров в ХМАО превышает 9,1 тыс. га
В данный момент в регионе действуют 32 пожара на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств
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